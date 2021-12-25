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Прикрашаємо будинок до свят: 5 простих способів створити новорічну атмосферу

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Субота 25 грудня 2021 10:42
Прикрашаємо будинок до свят: 5 простих способів створити новорічну атмосферу Фото: Як швидко і легко прикрасити будинок до свят (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новорічний та різдвяний настрій можна створити власними руками. Для цього потрібно не тільки народити ялинку до свят, а й додати святкові елементи декору по всьому будинку.

Які 5 простих способів допоможуть вам створити святкову атмосферу, розповіли в ТСН.

Віночки з гілок

Такий вінок можна змайструвати самостійно або разом з дітьми. А можна купити вже готовий.

Вони бувають різні: з шишок, ялинок, бантів, гілок, штучні або живі.

Таким вінком можна прикрасити вхідні двері, арку, стіну в будинку або повісити над обіднім столом.

Вінок можна поставити на книжкову полицю або використовувати як прикрасу на столі.

Шкарпетки з подарунками

Традиція вішати шкарпетки на камін перед святами існує в багатьох країнах світу.

Таку прикрасу можна побачити у святкових фільмах і вважається, що по димоходу спускається Санта-Клаус, який кладе в шкарпетки подарунки.

У наших будинках каміни зустрічаються рідко, але це не означає, що така прикраса використовувати не можна. Шкарпетки можна розвісити на стіні, біля ялинки. І навіть - на книжковій полиці.

Гілки живого дерева

Живі гілки ялинки, сосни або кипариса допоможуть створити святкову атмосферу і додадуть приємний хвойний запах у вашому домі.

Такі гілки можна назбирати в лісі самостійно або купити на ринку. Їх можна розвісити на стінах або поставити у вазу.

Прикрасьте їх дощиком, ліхтариками і ялинковими іграшками.

Святковий посуд

Милі тарілки зі сніговиками, ялинками та іншими святковими символами – прекрасно піднімуть настрій і додадуть новорічної атмосфери у вашому домі.

Такий посуд може стати не тільки відмінним доповненням до вашого декору, але її можна використовувати як подарунок.

Рустика

Така прикрасу легко зробити власними руками. Вам знадобляться шишки, гілочки, прозора або плетена ваза, кориця, свічки.

Складіть всі інгредієнти в вазу, прикрасьте на свій смак, додайте сушені цитруси, паличку кориці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні починають колядувати та щедрувати.

А також розповідали про те, як красиво і правильно сервірувати стіл на свята.

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