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Украли новый iPhone: "Новая почта" предупредила о новой схеме мошенничества

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Четверг 17 июня 2021 15:37
Украли новый iPhone: "Новая почта" предупредила о новой схеме мошенничества "Новая почта" предупредила о новой схеме мошенничества с посылками (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Клиент "Новой почты" пострадал от воровства мошенника и лишился нового IPhone последней модели. По данным СМИ, мужчина оплатил полную стоимость посылки, но, когда пришел в отделение "Новой почты", ему сообщили, что гаджет уже забрали.

Как рассказали в комментарии для Styler представители "Новой почты", в одном из киевских отделений действительно произошел инцидент с посылкой клиента. В компании описали схему, которую использовал преступник.

Клиенту на "Новой почте" сообщили, что накануне он сам забрал свою посылку. При получении операторам были показаны документы и уникальный код получателя из смс-сообщения. Обманутому клиенту пришлось обратиться в полицию, так как его посылку явно получил мошенник.

Как это произошло?

В "Новой почте" рассказали детали мошеннической схемы, жертвой которой стал клиент.

  • Мошенник заказал телефон на одно из отделений в Виннице, но за ним не пришел.
  • По правилам компании посылка вернулась назад отправителю.
  • Однако мошенник опередил его и вместо отправителя, используя поддельные документы, сам или с помощью напарника забрал посылку с телефоном.

"Внутреннее расследование на данный момент продолжается. После его завершения все данные по этому делу компания передаст в правоохранительные органы и всячески будет способствовать задержанию мошенника", - рассказали нам в "Новой почте".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам показали новый метод вымогательства денег.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о спам-рассылке от мошенников.

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Новая почта мошенничество
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