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Вкрали новий iPhone: "Нова пошта" попередила про нову схему шахрайства

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Четвер 17 червня 2021 15:37
Вкрали новий iPhone: "Нова пошта" попередила про нову схему шахрайства "Нова пошта" попередила про нову схему шахрайства з посилками (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Клієнт "Нової Пошти" постраждав від крадіжки шахрая і позбувся нового IPhone останньої моделі. За даними ЗМІ, чоловік оплатив повну вартість посилки, але, коли прийшов у відділення "Нової Пошти", йому повідомили, що гаджет вже забрали.

Як розповіли в коментарі для Styler представники "Нової пошти", в одному з київських відділень дійсно стався інцидент з посилкою клієнта. У компанії описали схему, яку використовував злочинець.

Клієнту на "Новій пошті" повідомили, що напередодні він сам забрав свою посилку. При отриманні операторам були показані документи та унікальний код одержувача з смс-повідомлення. Ошуканому клієнту довелося звернутися в поліцію, оскільки його посилку явно отримав шахрай.

Як це сталося?

У "Новій пошті" розповіли деталі шахрайської схеми, жертвою якої став клієнт.

  • Шахрай замовив телефон на одне з відділень у Вінниці, але за ним не прийшов.
  • За правилами компанії посилка повернулася назад відправнику.
  • Однак шахрай випередив його і замість відправника, використовуючи підроблені документи, сам або за допомогою напарника забрав посилку з телефоном.

"Внутрішнє розслідування на цей час триває. Після його завершення всі дані у цій справі компанія передасть в правоохоронні органи та всіляко сприятиме затриманню шахрая", - розповіли нам в "Новій пошті".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям показали новий метод вимагання грошей.

А також розповідали про те, що українців попередили про спам-розсилку від шахраїв.

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