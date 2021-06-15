С полицией согласовано: украинцам показали новый метод вымогательства денег
Украинцам показали новый метод вымогательства денег якобы на помощь больному ребенку. Причем девушка, которая этим занималась, заявила, что с полицией эта "акция" согласована.
Видео и фото в сеть Facebook выложила пользователь Вера Чванова-Барковская.
Инцидент произошел во Львове на Краковской площади. Здесь разместилась "волонтерка" с динамиком, из которого на записи раздавался мужской голос о необходимости помощи мальчику с диагнозом ДЦП.
"Новый метод вымогательства средств во Львове! Полиция, может обратите внимание? Ул. Базарная, 1 (Краковский рынок). На мое замечание данное лицо заявило, что с полицией согласовано! Вчера это же происходило возле АТБ ул. Госпитальная", - пишет пользовательница Facebook.
При попытках снять ее "работу" на видео девушка отворачивалась.
Posted by Вера Чванова-Барковская on Tuesday, June 15, 2021
Видео: во Львове придумали интересный способ вымогательства денег (Facebook / Вера Чванова-Барковская)
Пользователи сети добавили, что девушка обладает способностью "перемещаться.
"Вчера стояла у Форума, главный вход", - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые "кидают" на крупные суммы. При этом работают они вполне законно.
Также сообщалось, что в Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.