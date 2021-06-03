"На вас заведено уголовное дело": украинцев предупредили о спам-рассылке от мошенников

Патрульная полиция Украины предупредила украинцев об опасной спам-рассылке от имени якобы начальника Департамента патрульной полиции. На самом деле подобные сообщения являются атакой киберпреступников.

"Друзья, важная информация! Сообщаем об опасной спам-рассылке! Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, например, сегодня утром якобы из электронной почты Управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: "на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф".

"Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это - атака киберпреступников", - сообщили в полиции.

Патрульные также предостерегли, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и прочее) могут поступать и от других госучреждений. Такая рассылка опасна, потому что письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.

В связи с подобными инцидентами полиция призвала: