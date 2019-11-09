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Вкрав їжу і гаманець: у Києві люди влаштували самосуд над крадієм (відео)

STYLERЖиття    09.11.2019 - 11:21
Вкрав їжу і гаманець: у Києві люди влаштували самосуд над крадієм (відео)
У Києві влаштували самосуд над крадієм (фото з відкритих джерел)

У Києві люди покарали злодія, який пограбував пенсіонера

У Києві люди вирішили самі покарати зухвалого злодія, який пограбував пенсіонера. Інцидент стався на вулиці Огієнка, недалеко від ТЦ "Європорт". Зловмисник вкрав у дідуся їжу і гаманець. Люди влаштували самосуд і застосували фізичну силу, а потім викликали поліцейських. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"На вулиці Огієнка, неподалік від ТЦ "Європорт", сьогодні був затриманий злодій, який вкрав гаманець і їжу у дідуся. Трохи надавали по клумакам і викликали поліцію для оформлення", - сказано в повідомленні.

Відео: Самосуд у Києві над влром (Київ Оперативний)

В коментарях люди підтримали дії чоловіків і висловили свою думку з приводу таких нахабних злодіїв.

  • Молодці дідусі!
  • Треба було його п@зд@ть, поки з п'ят кров не потече.
  • Харю розбити перед тим як заберуть і сказати шо так і було.
  • Молодці мужики!
  • Поліція відпустить...

Вкрав їжу і гаманець: у Києві люди влаштували самосуд над крадієм (відео)Скріншот коментарів (Київ Оперативний)

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