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Украину ждут новые локдауны: врач-иммунолог назвал сроки

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 09:49
Украину ждут новые локдауны: врач-иммунолог назвал сроки Фото: Украину ждет еще не один локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украину ждет еще не один локдаун в результате скачков заболеваемостью коронавирусом. При этом общенациональные ограничения могут быть введены уже очень скоро.

Такое заявление сделал иммунолог Вадим Аристов на канале "Украина 24".

По словам Аристова, локдаун поможет стабилизировать ситуацию на некоторое время.

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун - все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - прогнозирует врач.

Очередной локдаун нас ждет зимой, когда осенью начнется новая волна коронавируса.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", - добавил Аристов.

К слову, еще 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции об условиях введения общего локдауна в стране.

"Когда большинство областей будут в "красной" зоне, придется возвращаться к локдауну", - отметил тогда чиновник.

По состоянию на 27 марта в Украине расширили "красную" зону карантина еще на две области. Теперь таковыми являются большинство - 13 из 24 регионов.

Тем не менее, по состоянию на 29 марта в Украине резкий спад заболеваемости коронавирусом. Выявлено 8346 случаев инфицирования.

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