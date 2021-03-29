Украину ждут новые локдауны: врач-иммунолог назвал сроки

Украину ждет еще не один локдаун в результате скачков заболеваемостью коронавирусом. При этом общенациональные ограничения могут быть введены уже очень скоро.

По словам Аристова, локдаун поможет стабилизировать ситуацию на некоторое время.

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун - все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - прогнозирует врач.

Очередной локдаун нас ждет зимой, когда осенью начнется новая волна коронавируса.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", - добавил Аристов.

К слову, еще 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции об условиях введения общего локдауна в стране.

"Когда большинство областей будут в "красной" зоне, придется возвращаться к локдауну", - отметил тогда чиновник.