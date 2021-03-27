На грани общего локдауна. В Украине в "красной" зоне уже более половины регионов

Фото: в "красную" зону добавили еще две области (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Украине расширили "красную" зону карантина еще на две области. Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.