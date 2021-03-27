На грани общего локдауна. В Украине в "красной" зоне уже более половины регионов
В Украине расширили "красную" зону карантина еще на две области. Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов.
Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области. Кроме них "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
При этом в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.
Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную зону".
Отметим, за сутки в Украине подтвердили еще 17 424 новых случаев COVID-19.
При этом в Министерстве здравоохранения прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие несколько недель ожидается рост заболеваемости до 25 тысяч случаев в сутки.