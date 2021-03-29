Україну чекають нові локдауни: лікар-імунолог назвав терміни
Україну чекає ще не один локдаун в результаті стрибків захворюваністю на коронавірус. При цьому загальнонаціональні обмеження можуть бути введені вже дуже скоро.
Таку заяву зробив імунолог Вадим Арістов на каналі "Україна 24".
За словами Арістова, локдаун допоможе стабілізувати ситуацію на деякий час.
"З тижня на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз. Тільки знімуть локдаун - все почне йти в гору, але з підвищенням температури, вологості нам буде трохи легше", - прогнозує лікар.
Черговий локдаун нас чекає взимку, коли восени почнеться нова хвиля коронавірусу.
"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", - додав Арістов.
До речі, ще 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на прес-конференції про умови введення загального локдауну в країні.
"Коли більшість областей будуть в "червоній" зоні, доведеться повертатися до локдауну", - зазначив чиновник.
За станом на 27 березня в Україні розширили "червону" зону карантину ще на дві області. Тепер такими є більшість - 13 з 24 регіонів.
Тим не менш, станом на 29 березня в Україні різкий спад захворюваності на коронавірус. Виявлено 8346 випадків інфікування.