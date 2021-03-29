Україну чекають нові локдауни: лікар-імунолог назвав терміни

Україну чекає ще не один локдаун в результаті стрибків захворюваністю на коронавірус. При цьому загальнонаціональні обмеження можуть бути введені вже дуже скоро.

За словами Арістова, локдаун допоможе стабілізувати ситуацію на деякий час.

"З тижня на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз. Тільки знімуть локдаун - все почне йти в гору, але з підвищенням температури, вологості нам буде трохи легше", - прогнозує лікар.

Черговий локдаун нас чекає взимку, коли восени почнеться нова хвиля коронавірусу.

"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб усі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", - додав Арістов.

До речі, ще 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на прес-конференції про умови введення загального локдауну в країні.

"Коли більшість областей будуть в "червоній" зоні, доведеться повертатися до локдауну", - зазначив чиновник.