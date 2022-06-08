Украину затянет грозами, а жара усилится: синоптики обновили прогноз

Прогноз на 9 июня

По данным Наталки Диденко, в четверг в Украине ожидается много солнечной погоды.

В большинстве областей дожди маловероятны, за исключением Карпат, Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской области и Крыма. В названных регионах вероятны кратковременные грозовые дожди.

Температура ожидается высокой, от +25 до +30 градусов.

Ветер ожидается завтра юго-восточный, умеренный, возможны более сильные порывы в западных областях и в южной части.

В Киеве 9-го июня будет сухо, солнечно и жарко, до +28 градусов.

Что дальше с погодой

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что 10 июня грозы и дожди вероятны на западе и в южных областях. Температура будет высокая, +27+31. Немного свежее в Херсонской, Николаевской, Одесской, Крыму (+24+27).

11 июня в западных областях температура снизится до +23+27, на остальной территории +26+31. Грозы опять вероятны на западе и юге.

12-13 июня так же свежее на Западе, жарче на других территориях (на юге и востоке до +32). Грозы и дожди накроют всю страну.