Украину затянет грозами, а жара усилится: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет грозы, однако жара не только не спадет, а наоборот усилится. Уже через несколько дней столбики термометров будут переваливать за 30-тиградусные отметки.
Что будет дальше с погодой - читайте ниже в нашем материале.
По данным Наталки Диденко, в четверг в Украине ожидается много солнечной погоды.
В большинстве областей дожди маловероятны, за исключением Карпат, Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской области и Крыма. В названных регионах вероятны кратковременные грозовые дожди.
Температура ожидается высокой, от +25 до +30 градусов.
Ветер ожидается завтра юго-восточный, умеренный, возможны более сильные порывы в западных областях и в южной части.
В Киеве 9-го июня будет сухо, солнечно и жарко, до +28 градусов.
В Украинском гидрометцентре предупреждают, что 10 июня грозы и дожди вероятны на западе и в южных областях. Температура будет высокая, +27+31. Немного свежее в Херсонской, Николаевской, Одесской, Крыму (+24+27).
11 июня в западных областях температура снизится до +23+27, на остальной территории +26+31. Грозы опять вероятны на западе и юге.
12-13 июня так же свежее на Западе, жарче на других территориях (на юге и востоке до +32). Грозы и дожди накроют всю страну.
Ранее мы писали, что нынешняя весна в Киеве стала уникальной. Синоптик назвал причину такого явления.
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