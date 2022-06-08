Україну затягне грозами, а спека посилиться: синоптики оновили прогноз

Прогноз на 9 червня

За даними Наталки Діденко, в четвер в Україні очікується багато сонячної погоди.

У більшості областей дощі малоймовірні, за винятком Карпат, Сумської, Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму. В названих регіонах ймовірні короткочасні грозові дощі.

Температура очікується високою, від +25 до +30 градусів.

Вітер очікується завтра південно-східний, помірний, можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині.

У Києві 9-го червня буде сухо, сонячно й спекотно, до +28 градусів.

Що далі з погодою

В Українському гідрометцентрі попереджають, що 10 червня грози й дощі ймовірні на заході та в південних областях. Температура буде висока, +27+31. Трохи свіжіше в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Криму (+24+27).

11 червня в західних областях температура знизиться до +23+27, на решті територій +26+31. Грози знову ймовірні на заході та півдні.

12-13 червня так само свіжіше на заході, спекотніше на інших територіях (на півдні та сході до +32). Грози і дощі накриють всю країну.