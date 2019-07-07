Украину заштормит: где непогода испортит выходной

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Погода 7 июля принесет ливни и сильные порывы ветра в ряде областей

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, будет сопровождаться дождями на большей части территории страны, а в некоторых регионах ожидаются грозы и ливни. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом говорится на сайте Gismeteo.

Сильные дожди пройдут местами на Западе.

Сухая погода 7 июля ожидается на Востоке, а также в Кировоградской, Запорожской и Херсонской областях.

Синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение в воскресенье.

Температура воздуха в северных и центральных регионах в дневное время составит около +25... +26 градусов, теплее будет в Кировоградской области - столбики термометров там поднимутся до +29 градусов. В ночное время термометры покажут от +13 до +17 градусов.

На Западе днем температура воздуха будет варьироваться между +23 и +27 градусов, в темное время суток ожидается около +17...+19 градусов.

Иллюстративное фото: Дождь (flickr.com/santea)

В восточных областях в дневное время температура воздуха составит около +26... +28 градусов, ночью воздух охладится до +13...+15 градусов.

В южных регионах Украины днем в воскресенье прогнозируется теплая погода, термометры покажут +27... +28 градусов, а в ночное время - около +17... +19 градусов.

Синоптики предупреждают жителей столицы о дожде с грозой и шквалистом ветре 7 июля во второй половине дня. В Киеве температура воздуха в течение суток будут колебаться от +17 до +26 градусов.

Порывы ветра ожидаются с силой до 15 метров в секунду.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз погоды на неделю и рассказала, какие области будет заливать дождями.

Также мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз на лето. По его словам, погода в июле будет прохладной только в начале месяца, после этого температура воздуха снова поднимется до +30 +35 градусов.