Завоет ветер и накроет ливнями: где окончательно испортится погода

Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине сильно ухудшится в нескольких областях

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ожидается неблагоприятная в большинстве областей Украины. Во многих регионах ожидается сильный ветер и грозовые дожди. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице Facebook.

Она отметила, что сухо будет только на востоке Украины и частично – на юге и в центре. В остальных областях ожидаются грозы и сильный ветер.

"На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий, возможно, вечером Одесса. На остальной территории сухая погода все же будет доминировать. На значительной части Украины, особенно на Севере будет завывать сильный ветер", - предупредила Диденко и добавила, что в воскресенье в Украине потеплеет.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Подскочат градусы. В воскресенье потеплеет до +25 +29 градусов, на юге – до +30 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"В Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывисты, до сильного, ветер и потепление до +26 +28 градусов. Ближайшей ночью любители прыжков через костры, пускания венков по прудам, рекам, озерам и других купальских забав, могут делать это спокойно – дождя ночью не будет", - рассказала Наталка Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

А вот сайт Укргидрометцентра предупреждает, что в воскресенье, 7 июля, возможны сильные грозы и ливни на Западной Украине. Также дожди пройдут в центральных областях и северных, в Сумской и Харьковской областях. На юге и востоке будет сухо, температура воздуха поднимется до +30 +32 градусов.

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала прогноз погоды на неделю и рассказала, какие области будет заливать дождями.

А также рассказывали о том, какие области Украины сильнее всего пострадают от непогоды.