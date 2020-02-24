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Украину заполонили фальшивые доллары: как узнать подделку

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 08:51
Украину заполонили фальшивые доллары: как узнать подделку
В Украине появились поддельные доллары (фото: РБК-Украина)

В Украине распространились ненастоящие долларовые купюры

Украину заполонили фальшивые доллары, которые очень похожи на настоящие купюры. Покупателей валюты просят быть очень внимательными, чтобы не нарваться на подделку. Как распознать фальшивку читайте в материале Styler. Экономист рекомендует покупать американскую валюту только в банках или официальных обменных пунктах.

Если вы покупаете большое количество доларов - лучше приобрести специальный аппарат, который называется детектор. Он проверяет, подлинные ли банкноты с помощью ультрафиолетового цвета.

"Правда, у современных высококачественных подделок тоже есть определенное излучение. Они имитируют почти все защитные качества настоящей купюры. Но точно сымитировать невозможно. Например, в излучении нет красных и синих ворсинок, а только коричневатые. По этому признаку можно определить, что вы имеете дело с подделкой", - рассказал экономист Евгений Невмержицкий "Обозревателю".

По словам эксперта, мошенники подделывают и водяные знаки, но в фальшивке они наносятся на бумагу, а не как в подлиннике внутрь.

В обменниках вы рискуете тоже купить подделку, если это произошло, нужно вернуться в пункт покупки валюты и написать заявление о том, что вы купили подделку.

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