Україну заполонили фальшиві долари: як розпізнати підробку

В Україні з'явилися фальшиві долари (фото: РБК-Україна)

В Україні поширилися несправжні доларові купюри

Україну заполонили фальшиві долари, які дуже схожі на справжні купюри. Покупців валюти просять бути дуже уважними, щоб не нарватися на підробку. Економіст Євген Невмержицький рекомендує купувати американську валюту тільки в банках або офіційних обмінних пунктах.

Якщо ви купуєте велику кількість доларів - краще придбати спеціальний апарат, який називається детектор. Він перевіряє, справжні банкноти з допомогою ультрафіоелетового кольору.

"Правда, у сучасних високоякісних підробок теж є певний випромінювання. Вони імітують майже всі захисні якості справжньої купюри. Але точно неможливо зімітувати. Наприклад, у випромінюванні немає червоних і синіх ворсинок, а тільки коричнюваті. За цією ознакою можна визначити, що ви маєте справу з підробкою", - розповів Євген "Обозревателю".

За словами експерта, шахраї підробляють і водяні знаки, але в підробці вони наносяться на папір, а не як в оригіналі всередину.

В обмінниках ви теж ризикуєте придбати підробку, якщо це сталося, потрібно повернутися в пункт купівлі валюти та написати заяву про те, що ви купили підробку.