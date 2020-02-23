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Курс доллара в Украине: эксперты удивили неожиданным прогнозом

STYLERЖизнь    23.02.2020 - 13:02
Курс доллара в Украине: эксперты удивили неожиданным прогнозом
Курс доллара в Украине 2020

Ситуация с долларом будет стабильной

Курс доллара в Украине в 2020 году будет стабильным ближайшие дни. Эксперты сообщают, что на данный момент есть смысл купить доллары, так как в долгосрочной перспективе они подорожают.

Также, по словам Андрея Шевчишина, рынок продолжит держать паузу во время работы миссии МВФ в Украине. О подробностях информирует сайт "Сегодня".

"Хотя кредит Фонда не является необходимостью, сотрудничество с ним повышает инвестиционную привлекательность Украины. В то же время, на мировых рынках доллар продолжает расти, поскольку инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии коронавируса, падения и торможения мировых экономик, спешат уйти в безопасные активы", - отметил Шевчишин.

Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк. "Снизив учетную ставку рефинансирования, регулятор увлекся сдерживанием инфляции, поэтому и не позволяет курсу гривни расти. Отсюда мой прогноз на следующую неделю: курс останется стабильным и примерно таким же, как и был на этой неделе - 24,5 грн за доллар", - отметил он.

К слову, директор казначейства "Банк Кредит Днепр" Олег Куринной и финансовый аналитик Василий Невмержицкий также утверждают, что особых изменений касательно курса ожидать в ближайшее время не стоит.

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