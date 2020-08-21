Украину на выходных накроет мощная грозовая стихия: какие области под угрозой

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на выходных будет с "гуляющими" грозами и шквалами

Погода в Украине в ближайшие длинные выходные, связанные с празднованием Дня Независимости, будет периодически угрожающей. Грозы, дожди, шквалы будут перемещаться с юго-востока на северо-запад. Кроме того, станет несколько прохладнее.

Так, согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, завтра, 22 августа, грозовая стихия разгуляется на Юге и Востоке (Херсонская, Запорожская, Донецкая области, а также Днепропетровщина и Крым).

Температура будет в пределах +24+28 на Севере, в Центре и на Востоке. На Юге и Западе +26+30 градусов.

В Киеве завтра без осадков, температура +24+26.

Погода в Украине 22 августа (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 23 августа, грозовой фронт накроет западные области. На остальных территориях - сухо и малооблачно. Температура в этот день +25+31.

На День Независимости, 24 августа, грозы и дожди охватят Запад, Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. В области с атмосферным фронтом придет похолодание до +22+25. В остальных регионах все еще жарковато +26+31 градус.

Погода в Украине 23 и 24 августа (фото: meteo.gov.ua)

Дождливую и не такую жаркую погоду на выходных прогнозирует и синоптик Наталка Диденко.

Ранее мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на День Независимости.