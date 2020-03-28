В Украину возвращается зима: какие области заморозит и засыплет снегом

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной. В страну придут морозы и снег, а местами температура снизится до -7 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, холод в страну придет уже в понедельник, 30 марта. Но в воскресенье, 29 марта, в стране все еще будет тепло. Синоптик обещает +12+18 градусов. Будет без осадков, кроме ряда западных областей.

30 марта придет похолодание во все области, кроме юго-восточных.

"А вот с понедельника холод таки придет и кое превратит дождь в мокрый снег.

Юг, Восток еще удержат теплую погоду", - пишет синоптик.

Во вторник, 31 марта, в страну придет сильное похолодание с ночным морозом и дневными значениями +2+6 градусов.

В Киеве в воскресенье будет тепло (около +15 градусов). В понедельник +7+9, во вторник ночью - мороз, а днем +2+4 градуса. Возможен мокрый снег.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра на своих картах показали, где в Украине будет снег и мороз. Самым холодным днем будет последний день марта.

По их прогнозам, 30 марта ожидается снег на Западе и Севере, а 31 марта осадки охватят Центр и Юг.

1 апреля дневная температура немного повысится (+3+10), но ночью станет холоднее (от +2 на Юге до -7 на Западе). 2 апреля температура повысится еще на 1-2 градуса.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики дали неожиданный прогноз на апрель в Украине.