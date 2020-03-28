В Україну повертається зима: які області заморозить і засипле снігом

Погода в Україні найближчими днями буде негожою. В країну прийдуть морози і сніг, а місцями температура знизиться до -7 градусів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, холод в країну прийде вже в понеділок, 30 березня. Але в неділю, 29 березня, в країні все ще буде тепло. Синоптик обіцяє +12+18 градусів. Буде без опадів, крім ряду західних областей.

30 березня прийде похолодання у всі області, крім південно-східних.

"А от з понеділка холод таки прийде і дещо перетворить дощ у мокрий сніг.

Південь, Схід ще утримають теплу погоду", - пише синоптик.

У вівторок, 31 березня, в країну прийде сильне похолодання з нічним морозом і денними значеннями +2+6 градусів.

У Києві в неділю буде тепло (близько +15 градусів). У понеділок +7+9, у вівторок вночі - мороз, а вдень +2+4 градуси. Можливий мокрий сніг.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру на своїх картах показали, де в Україні буде сніг і мороз. Найхолоднішим днем буде останній день березня.

За їхніми прогнозами, 30 березня очікується сніг на Заході і Півночі, а 31 березня опади охоплять Центр і Південь.

1 квітня денна температура дещо підвищиться (+3+10), але вночі стане холодніше (від +2 на Півдні до -7 на Заході). 2 квітня температура підвищиться ще на 1-2 градуси.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики дали несподіваний прогноз на квітень в Україні.