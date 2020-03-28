Тепло до +17 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В всех областях сегодня сухо

Погода в Украине 28 марта теплая, сухо и в целом температура воздуха высокая. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня сухо. Температура воздуха днем в западных областях составит +12+15, а ночью +2+4. Впрочем, в Ивано-Франковской области ночью -1-3. На севере страны тепло, днем +12+14, а ночью +2+4.

В центральных областях также тепло и сухо, днем +12+16, а ночью +2+4. На востоке страны днем +14+16, а ночью +1+3. А в южных областях днем +15+17, а ночью +3+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем +13+15, а ночью +3+5.

Напомним, погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.