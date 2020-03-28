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Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погоды

STYLERЖизнь    28.03.2020 - 07:05
Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погоды
Погода в Украине (фото: freepik)

Погода в Украине в апреле будет очень дождливой

Погода в Украине в апреле огорчит украинцев большим количеством осадков, а первые дни месяца будут очень холодными. Какой будет погода в Украине в средине весны - в материале Styler.

Так, согласно картам погоды в Украине на месяц от синоптиков Gismeteo, конец марта и начало апреля будут невероятно холодными - со снегом, скромным плюсом днем и до -5 ночью. Но это станет последним отголоском зимы в этом сезоне.

Ночной "минус" ожидается еще 1-2 апреля. Далее температура начнет стремительно повышаться и 4-5 апреля придет настоящее весеннее тепло (+13+15), ночи все еще будут прохладными, а к 10 апреля снова похолодает (днем около +10, а ночью может снизиться до нуля).

Вторая половина апреля будет теплой, даже ночью показатели могут доходить до +10+12, а днем в некоторых регионах ожидается +22+23.

При этом весь апрель будет очень дождливым и в основном хмурым. По-настоящему солнечных дней ожидается очень мало.

Ниже прогноз погоды на апрель на месяц для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погодыСиноптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погодыСиноптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погодыСиноптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погодыСиноптики ошарашили прогнозом на апрель: новые карты погоды

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал прогноз погоды на лето в Украине. Данные главного синоптика Украинского гидрометцентра вселяют надежду, что коронавирус может исчезнуть или снизить активность в летнее время.

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