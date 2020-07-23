В Украину возвращается жара: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине начнет меняться уже завтра, 24 июля, в сторону повышения температуры. А концу недели на большинство территорий вернется жара до +30 градусов и выше. Такие данные предоставили синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу Наталки Диденко в Facebook, температура воздуха немного повысится уже в пятницу, 24 июля.

А в Укргидрометцентре на картах показали, что существенного повышения стоит ждать в субботу, 25 числа. И такая погода продержится вплоть до 28 июля. В Центре и на Севере потеплеет до +26+31 градусов, а жара до +33 будет держаться в эти дни на Юге и Востоке. Запад же с 24 по 28 июля будет в зоне умеренного тепла +23+27 градусов.

Кроме того в западных областях в ближайшие дни ожидаются локальные дожди с грозами, а 25-26 июля грозовой фронт дотянется и до северной части страны. 28 июля синоптики прогнозируют дожди и грозы уже по всей Украине, кроме юго-востока.

Что касается пятницы, 24 июля, то в этот день Наталка Диденко прогнозирует преимущественно сухую погоду.

"Однако или хвосты фронтов, или местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в прикарпатских областях и в Одесской области", - пишет синоптик.

Температура воздуха немного повысится. В течение дня +23+28 градусов, на Юге и юго-востоке +26+32 градуса.

В Киеве завтра без существенных осадков. Температура воздуха будет +25+26 градусов.

"Выходные будут еще теплыми, но с локальными грозовыми дождями", - резюмировала синоптик.

Напомним, что совсем недавно Киев затопило ливнями и засыпало градом. Появились фото и видео.

Также мы писали, что метеорологи просят украинцев привыкать к таким стихийным явлениям, как тропические ливни и смерчи. Это связано с изменениями климата, как в Украине, так и в мире.