В Україну повертається спека: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні почне змінюватися вже завтра, 24 липня, у бік підвищення температури. А до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище. Такі дані надали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Згідно прогнозом Наталки Діденко в Facebook, температура повітря трохи підвищиться вже у п'ятницю, 24 липня.

А в Укргідрометцентрі на картах показали, що суттєвого підвищення варто очікувати у суботу, 25 числа. І така погода протримається аж до 28 липня. У Центрі і на Півночі потеплішає до +26+31 градусів, а спека до +33 буде триматися у ці дні на Півдні та Сході. Захід же з 24 по 28 липня буде в зоні помірного тепла +23+27 градусів.

Крім того в західних областях найближчими днями очікуються локальні дощі з грозами, а 25-26 липня грозовий фронт дотягнеться і до північної частини країни. 28 липня синоптики прогнозують дощі та грози вже по всій Україні, крім південного сходу.

Що стосується п'ятниці, 24 липня, то в цей день Наталка Діденко прогнозує переважно суху погоду.

"Однак або хвости фронтів, або місцеві конвективні явища зумовлять періодичні дощі та грози в центральних областях, на північному сході, у прикарпатських областях та в Одеській області", - пише синоптик.

Температура повітря трохи підвищиться. Протягом дня +23+28 градусів, на Півдні й південному сході +26+32 градуси.

В Києві завтра без істотних опадів. Температура повітря буде +25+26 градусів.

"Вихідні будуть теплими, але з локальними грозовими дощами", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, що зовсім недавно Київ затопило зливами і засипало градом. З'явилися фото і відео.

Також ми писали, що метеорологи просять українців звикати до таких стихійних явищ, як тропічні зливи та смерчі. Це пов'язано зі змінами клімату, як в Україні, так і у світі.