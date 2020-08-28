В Украину возвращается жара: в каких регионах резко потеплеет

Погода в Украине на выходных, 29 и 30 августа, ожидается сухая и теплая. Местами температура воздуха резко пойдет вверх и снова станет жарко.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, на выходных в Украину вернется жаркая погода, а самочувствие людей может ухудшиться из-за магнитных бурь. Синоптик сообщила, что дожди не прогнозируются, а вот панамки пригодятся. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"29-30 августа повсеместно в Украине ожидается сухая погода, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками. Кто испугался раннего осеннего воздуха, того успокоит уже завтра повышение температуры воздуха – в течение дня предполагается +25 +30 градусов, в Черниговской и Сумской областях +23 +26 градусов. А уже в воскресенье в Украину придет настоящая жара, +29 +33 градуса", - сообщила Наталка Диденко.

Карта погоды

Синоптик пообещала сухую и солнечную погоду жителям столицы и предупредила, что в воскресенье в Киеве снова станет жарко.

"В Киеве суббота и воскресенье будут с солнцем, зонты не нужны, только панамки, темные очки, шорты и футболки. 29 августа в столице потеплеет до +27 градусов, в воскресенье вернутся летние +30 градусов", - рассказала Диденко.

Она добавила, что на выходных ожидается сильная магнитная буря, которая в сочетании с жаркой погодой может ухудшить состояние самочувствия.

"В субботу-воскресенье ожидают активизацию магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури, поэтому собираясь уехать на уик-энд, прихватите с собой, кто нуждается, что-то от головы и артериального давления", - порекомендовала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о том, что в страну возвращается адская жара.

А также рассказывали о том, что метеорологи обновили прогноз на сентябрь и пообещали теплую погоду.