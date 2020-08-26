Будет жарко: синоптики обновили прогноз погоды на сентябрь

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в сентябре порадует высокой температурой воздуха

Погода в Украине в сентябре будет жарче, чем обычно. Синоптики говорят, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени.

Сентябрь 2020, по данным Украинского гидрометцентра, будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Так, в первый месяц осени предполагается +14+19 тепла (а в горах +11+12 тепла).

А вот уровень осадков ожидается в пределах средних многолетних значений.

"В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, осуществляется переход средней суточной температуры через +15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени", - пишут синоптики.

Средняя месячная температура воздуха составляет 12-19° тепла, в горных районах 8-13° тепла.

В Украинском гидрометцентре рассказали также, что абсолютный максимум температуры воздуха составлял +30+39 градусов, в горных районах +22+29. Абсолютный минимум -1-8 мороза, а на юге местами 0+4 градусов тепла.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что сентябрьские дни будут теплыми, однако в ночные часы температура будет серьезно опускаться. А вот более существенного снижения температуры следует ожидать в начале октября.

Синоптики Gismeteo в своем прогнозе для Киева также обещают высокую температуру в сентябре. Особенно тепло и даже жарко будет в начале месяца.

Прогноз погоды для Киева на сентябрь 2020 (фото: gismeteo.ua)

Тем временем на 27 августа синоптики прогнозируют грозы, дожди, осенний холод и резкий перепад температур. А к концу недели в страну снова вернется жаркая погода.

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