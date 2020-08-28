В Україну повертається спека: в яких регіонах різко потеплішає

Погода в Україні на вихідні, 29 і 30 серпня, очікується суха і тепла. Місцями температура повітря різко піде вгору і знову стане спекотно.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на вихідних в Україну повернеться спекотна погода, а самопочуття людей може погіршитися через магнітні бурі. Синоптик повідомила, що дощі не прогнозуються, а ось панамки знадобляться. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"29-30 серпня повсюдно в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами. Хто злякався раннього осіннього повітря, того заспокоїть вже завтра підвищення температури повітря – протягом дня передбачається +25 +30 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +23 +26 градусів. А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29 +33 градуси", - повідомила Наталка Діденко.

Карта погоди

Синоптик пообіцяла суху і сонячну погоду жителям столиці та попередила, що в неділю в Києві знову стане жарко.

"У Києві субота та неділя будуть з сонцем, парасольки не потрібні, тільки панамки, темні окуляри, шорти та футболки. 29 серпня в столиці потеплішає до +27 градусів, в неділю повернуться літні +30 градусів", - розповіла Діденко.

Вона додала, що на вихідних очікується сильна магнітна буря, яка в поєднанні зі спекотною погодою може погіршити стан самопочуття.

"В суботу-неділю очікують активізацію магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі, тому збираючись виїхати на уїк-енд, прихопіть із собою, хто потребує, щось від голови та артеріального тиску", - порекомендувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про те, що в країну повертається пекельна спека.

А також розповідали про те, що метеорологи оновили прогноз на вересень і пообіцяли теплу погоду.