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В Украину идет адская жара: синоптики обновили прогноз

Четверг 27 августа 2020 20:21
В Украину идет адская жара: синоптики обновили прогноз
Погода в Украине будет жаркой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине кардинально поменяется до конца августа - начала сентября

Погода в Украине вскоре станет очень жаркой и засушливой. Синоптики обновили прогноз до конца августа и обещают яркое солнце, безоблачное небо и местами до +35 градусов. Но в некоторых областях будут "гулять" грозы и дожди.

В Украинском гидрометцентре рассказали про погоду в стране с 28 августа по 1 сентября. Сильную жару синоптики обещают на 31 августа и 1 сентября. Но температура начнет повышаться уже 29 числа.

А вот в пятницу, 28 августа, в стране будет все еще холодно, а местами даже очень. На Западе, в Центре и Востоке завтра ожидается +21+25, на Севере +19+22, а на Юге от +26 до +28 градусов. На завтра синоптики обещают дожди в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве в пятницу прохладно - от +20 до +22, но осадки маловероятны.

В Украину идет адская жара: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине 28 августа (фото: meteo.gov.ua)

29 августа в стране потеплеет до +24 на Севере и до +31 на Юге. Будет несколько облачно, но без осадков.

В воскресенье, 30 августа, станет еще жарче. Даже на прохладном ранее Западе и Севере воздух прогреется от +28 до +33 градусов. В остальных регионах - похожие показатели на термометре.

В Украину идет адская жара: синоптики обновили прогнозВ Украину идет адская жара: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине 29 и 30 августа (фото: meteo.gov.ua)

31 августа безоблачная и жаркая погода (+30+35) установится на всей территории страны, кроме некоторых западных областей. В Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую области придут грозы. Температура здесь +25+29 градусов.

Ситуация с погодой 1 сентября будет похожей на последний день лета. Жарко и солнечно, только на Западе грозы, дожди и похолодание до +22+26 градусов.

В Украину идет адская жара: синоптики обновили прогнозВ Украину идет адская жара: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине 31 августа и 1 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что сентябрь в Украине обещает быть жарким.

А вот сегодня, 27 августа, Киев и область накрыло ливнем со шквалами и существенно похолодало.

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