В Украину возвращается жара, но с грозами: где будет опять лить дождь

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине порадует солнцем, но некоторые области накроет грозами

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается сухая и благоприятная, дождями и грозами зацепит всего несколько областей. А вот температура воздуха начнет подниматься во всех регионах.

На востоке страны ожидается сухая погода, небольшая облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха составит +12 +16 градусов, днем прогреется до +28 +30 градусов, в Днепре до +31 градуса.

В южных областях без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +15 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса, местами возможно повышение температуры до +32 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночью от +17 до +19 градусов, днем ожидается от +27 до +29 градусов.

На севере Украины солнечно и сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем воздух нагреется до +28 +30 градусов.

Западные области смогут погреться под солнцем, грозы и дожди отступят почти во всех областях. По прогнозу синоптиков, грозы с ливнями пройдут только на Закарпатье и в Ивано-Франковской области. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов, местами возможно повышение до +30 +31 градуса.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, днем будет сухо и солнечно. Ночью в регионе от +13 до +16 градусов, днем ожидается от +27 до +30 градусов.

В Киеве 26 июня будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

На выходных грозы и дожди вернутся в Украину. Первыми пострадают западные области, а в воскресенье непогода захватит западные, северные, частично восточные и центральные области страны. Температура воздуха будет высокой, местами до +32 +33 градусов.

Карта погоды в Украине пятницу, 26 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев напугали смерчам и назвали период, когда они могут появиться.

А также рассказывали о том, что синоптик порадовала новым прогнозом погоды в Украине.

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Автор: Анна Шиканова