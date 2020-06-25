В Украину "врывается" разрушительное стихийное явление: дальше будет еще хуже

Эксперт рассказал об опасности смерчей (фото: pixabay.com)

Эксперт рассказал, почему смерчи очень опасны

В последнее время в Украине очень часто наблюдаются смерчи. Люди публикуют в социальных сетях жуткие фото и видео этого природного явления. На днях в Тернопольской области пронесся смерч длиной в 30 метроd, его увидели в селе Тауров. Украинские синоптики предупреждают, что летом смерчей в нашей стране может стать еще больше.

"Смерчи возникают из-за неустойчивой стратификации атмосферы. Это означает, что близко к земле или к поверхности водоемов температура воздуха высокая, но с высотой быстро снижается. Столкновение неоднородных по влажностью и температурой воздушных масс, разогретых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха при сильном боковом ветре во время грозовой погоды - идеальные условия для образования вихрей", - рассказал изданию "Экспресс" Юрий Кирияк, руководитель Херсонского областного центра по гидрометеорологии.

Эксперт Оксана Озимкив сказала, что самая большая опасность смерчей - это то, что они сметают все на своем пути. Лучше в это время находится в укрытии, например, в подвале.

"Вихрь может двигаться со скоростью 100 метров в секунду и больше. На территории Донецкой области был зафиксирован случай на железной дороге, когда смерч сбросил 7 вагонов пассажирского поезда с полотна", - предупредил Борис Лесков, старший научный сотрудник отдела Украинского гидрометеорологического института.

Также специалисты объяснили, в чем заключается разница между смерчем и торнадо.

"Смерч образуется близко к поверхности суши или воды, постепенно поднимаясь вверх - такой пылевой или водяной столб. Торнадо, в отличие от смерча, опускается из облака вниз. Оно всегда связано с грозовыми облаками - очень мощными и большими. В них воздух вращается - из-за сильных восходящих движений, охватывающих переднюю часть облака. Когда воздушные течения сходятся к одной точке, всегда формируется вращения, как в сливном отверстии раковины", - пояснил Борис Лесков.

Метеорологи прогнозируют появление смерчей во второй половине июня. Погодные условия могут ухудшится.

Как мы ранее писали, под оккупированным Донецком пронесся мощный смерч.

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Автор: Людмила Жукова