В Украину возвращается тепло: синоптики рассказали о погоде

На западе без дождей. В Закарпатской и Волынской областях ожидается +14+16, в Ивано-Франковской и Черновицкой - будет и вовсе +16+18. Во Львовской и Тернопольской - +15+17, в Хмельницкой и Ровенской - +13+15.

В северной части страны без осадков, но тепло придет только в Черниговскую область, где сегодня будет +12+14, а вот в Сумской области - только +8+10.

В центральных регионах дождей также не будет. В Винницкой области +14+16. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +12+14, в Полтавской области +10+12.

На востоке без осадков, но здесь температура воздуха не будет подниматься высоко. В Донецкой и Харьковской областях +9+11. В Луганской области +8+10.

На юге без дождя. В Запорожской области будет +12+14, в остальных областях теплее. Так в Херсонской, Николаевской, и Одесской областях ожидается +14+16.

В оккупированном Крыму без осадков и +13+15.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха погреется до +12+14. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 20 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)