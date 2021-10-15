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В Карпатах уже первые сугробы: красоту заснеженных гор показали на фото

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Пятница 15 октября 2021 16:48
В Карпатах уже первые сугробы: красоту заснеженных гор показали на фото Фото: в Карпатах уже появляются первые сугробы (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Владимир Костырин

В Карпатах сохраняются морозы, и снег на вершине горы Поп Иван Черногорский стал напоминать настоящие сугробы. Красоту заснеженного пейзажа дополнила ясная погода.

Об этом 15 октября сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Хотя в целом в Украине фиксируется потепление, для карпатского региона характерна иная ситуация - тут традиционная холодина и снега.

Утром сегодня мороз достигал на горе Поп Иван показателя в -5 градусов, также был штиль. Ясное небо еще лучше позволяло наслаждаться потрясающим видом заснеженных гор.

В Карпатах уже первые сугробы: красоту заснеженных гор показали на фото

В Карпатах снег превращается в сугробы (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Пользователи сети с восхищением высказываются о пейзаже, а также обратили внимание на отчетливые следы на снегу - и иронизируют, не медвежьи ли они.

  • Какая красота!
  • Следы медведя или Василия?
  • И снег лежит...
  • Доброе зимнее утро!

Кстати, днем ранее тут было довольно облачно, а мороз - чуть слабее (-4 градусов), и величественная красота гор в снегу приобрела слегка грозный характер.

В Карпатах уже первые сугробы: красоту заснеженных гор показали на фото

Заснеженные Карпаты днем ранее - 14 октября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Тут же для сравнения - фото от горных спасателей еще за день, 13 октября, когда мороз был до -6 градусов и спокойный ветер (около 5 м/с), но ясное небо над заснеженными склонами заметно преображало пейзаж.

В Карпатах уже первые сугробы: красоту заснеженных гор показали на фото

Так выглядели Карпаты в снегу 13 октября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что на днях засыпало снегом и популярный горнолыжный курорт Буковель на Прикарпатье.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют потепление в Украине до +20 градусов уже к концу следующей недели.

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