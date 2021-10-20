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В Україну повертається тепло: синоптики розповіли про погоду

Автор: Styler

Погода в Україні в середу, 20 жовтня, буде сонячною і без опадів. При цьому температура повітря буде збільшуватися практично у всіх областях.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході без дощів. У Закарпатській та Волинській областях очікується +14+16, в Івано-Франківській та Чернівецькій - буде +16+18. У Львівській та Тернопільській - +15+17, у Хмельницькій та Рівненській - +13+15.

У північній частині країни без опадів, але тепло прийде тільки в Чернігівську область, де сьогодні буде +12+14, а ось в Сумській області - тільки +8+10.

У центральних регіонах дощів також не буде. У Вінницькій області +14+16. У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +12+14, у Полтавській області +10+12.

На сході без опадів, але тут температура повітря не підніматиметься високо. У Донецькій та Харківській областях +9+11. У Луганській області +8+10.

На півдні без дощу. У Запорізькій області буде +12+14, в інших областях тепліше. Так у Херсонській, Миколаївській, та Одеській областях очікується +14+16.

В окупованому Криму без опадів і +13+15.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря погріється до +12+14. При цьому буде дути південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 20 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, стало відомо, коли в Києві включать опалення.

Ми також писали про те, що в Карпатах з'явилися вже перші замети.

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