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Стало известно, когда в Киеве включат отопление: точная дата

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Киев, Вторник 19 октября 2021 08:37
Стало известно, когда в Киеве включат отопление: точная дата Фото: Когда в Киеве включат отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве включат отопление в жилых домах уже с 23 октября, то есть с субботы.

Об этом изданию "BigKyiv" сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что в Киеве "затопили" уже в детских садах, школах и больницы. Теперь тепло дадут в жилые дома.

По словам Пантелеева, есть возможность и раньше подключить отопление, если будет заявка от жилищных сообществ.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть способ письменного анкетирования, которое должна организовать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Напомним, что до этого в столице обещали включить отопление, когда температура будет ниже 8 градусов трое суток подряд. По прогнозу синоптиков, в Киеве под конец недели снизится температура и придет похолодание, поэтому отопление для многих станет очень желанным.

Как мы ранее писали, кому не повезет с погодой в ближайшие дни.

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