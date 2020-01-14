В Украину ворвутся двузначные морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни принесет аномально теплую температуру в некоторые области, но уже в феврале ситуация может кардинально поменяться. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Так, уже 15 и 16 января, судя по картам Укргидрометцентра, температура воздуха будет составлять от +3 до +6, а на Западе от +5 до +9, при этом ночью температура будет опускаться нижу нуля.

На Крещение традиционно похолодает - днем около нуля, ночью - минус. Осадки с 15 по 19 января маловероятны.

Похолодание с двузначными ночными морозами, судя по прогнозу ресурса Gismeteo, придет в страну в первых числах февраля. И если на Юге оно будет незначительных, то на остальных территориях может достигать -12... -15 градусов. Но такой скачок будет кратковременным, за ним последует потепление.

Ниже синоптические таблицы на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Погода в Киеве, Львове, Одессе, Харькове (скрин: gismeteo.ua)

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует сильные морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху. Дождей, по словам синоптика, ожидать не стоит.