Синоптик дал устрашающий прогноз на весну: морозы и засуха

Погода весной в Украине не порадует теплом (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода весной 2020 года не порадует жителей Украины теплом

Погода в Украине весной 2020 года не будет радовать теплом. Такой неутешительный прогноз дал известный народный синоптик Леонид Горбань.

По словам эксперта, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху. Дождей, по словам синоптика, ожидать не стоит. Это связано не в последнюю очередь с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. А весна в этот год очень холодная, особенно - ее первая половина.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков", - отметил Горбань.

Правда, успокоил синоптик, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В первые месяцы лета Украину ожидают частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу.

Тем временем, украинские синоптики отмечают, что в январе и феврале этого года в некоторых регионах страны вообще не будет дневных морозов, а воздух местами прогреется до рекордных +10 градусов. Ночью также столбики термометров не будут опускаться до двузначных значений.