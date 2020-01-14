В Україну увірвуться двозначні морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі дні принесе аномально теплу температуру в деякі області, але вже у лютому ситуація може кардинально змінитися. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Так, вже 15 та 16 січня, судячи з карт Укргідрометцентру, температура повітря становитиме від +3 до +6, а на Заході від +5 до +9, при цьому вночі температура буде опускатися нижче нуля.

На Водохреща традиційно похолодає - вдень близько нуля, вночі - мінус. Опади з 15 по 19 січня малоймовірні.

Похолодання з двозначними нічними морозами, судячи за прогнозом ресурсу Gismeteo, прийде в країну в перших числах лютого. І якщо на Півдні воно буде незначних, то на інших територіях може досягати -12... -15 градусів. Але такий стрибок буде короткочасним, за ним настане потепління.

Нижче синоптичні таблиці на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода у Києві, Львові, Одесі, Харкові (скрін: gismeteo.ua)

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує сильні морози у березні, а останній місяць весни принесе засуху. Дощів, за словами синоптика, очікувати не варто.