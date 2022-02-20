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В Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали дату

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Воскресенье 20 февраля 2022 06:27
В Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали дату Фото: Погода в Украине принесет похолодание и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова изменится в последней декаде февраля. Синоптики прогнозируют, что после потепления в страну ворвется мокрый снег, а температура воздуха снизится. Впрочем, морозов не будет.

Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз на пять дней.

По данным Украинского гидрометцентра, похолодания следует ожидать 23-24 февраля. Пока же будет тепло, местами до +12 градусов.

Воскресенье, 20 февраля будет теплым и без осадков (немного дождя на Закарпатье). Температура днем от +5 до +11 градусов.

В понедельник 21 февраля облачно и с небольшим дождем будет на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Температура высокая, +5+12 градусов.

22 февраля осадки переместятся: на западе ясно, а на остальной территории дожди. Но будет еще тепло.

В Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали датуВ Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали датуВ Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали дату

Скрин: Погода в Украине 20-22 февраля (meteo.gov.ua)

В среду 23 февраля ожидается похолодание до +2+7 градусов, на юге и востоке +6+9. В западные области нагрянут сильные осадки - дождь с мокрым снегом. Немного поморосит и на востоке, на остальной территории сухо.

24 февраля осадки сместятся на север, будет прохладно, как и днем ранее.

В Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали датуВ Украину ворвется похолодание с мокрым снегом: синоптики назвали дату

Скрин: Погода в Украине 23-24 февраля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, какой будет погода в стране на выходных.

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