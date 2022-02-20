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В Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали дату

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Неділя 20 лютого 2022 06:27
В Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали дату Фото: Погода в Україні принесе похолодання і сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні знову зміниться в останній декаді лютого. Синоптики прогнозують, що після потепління в країну увірветься мокрий сніг, а температура повітря знизиться. Втім, морозів не буде.

Читайте нижче в матеріалі Styler докладний прогноз на п'ять днів.

За даними Українського гідрометцентру, похолодання слід очікувати 23-24 лютого. Поки ж буде тепло, місцями до +12 градусів.

Неділя, 20 лютого буде теплою і без опадів (трохи дощу на Закарпатті). Температура вдень від +5 до +11 градусів.

В понеділок 21 лютого хмарно і з невеликим дощем буде на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях. Температура висока, +5+12 градусів.

22 лютого опади перемістяться: на заході ясно, а на решті території дощі. Але буде ще тепло.

В Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали датуВ Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали датуВ Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали дату

Скрін: Погода в Україні 20-22 лютого (meteo.gov.ua)

В середу 23 лютого очікується похолодання до +2+7 градусів, на півдні та сході +6+9. У західні області нагрянуть сильні опади - дощ з мокрим снігом. Трохи поморосить і на сході, на решті території сухо.

24 лютого опади змістяться на північ, буде прохолодно, як і днем раніше.

В Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали датуВ Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали дату

Скрін: Погода в Україні 23-24 лютого (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, якою буде погода в країні на вихідних.

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