В Україну увірветься похолодання з мокрим снігом: синоптики назвали дату

Погода в Україні знову зміниться в останній декаді лютого. Синоптики прогнозують, що після потепління в країну увірветься мокрий сніг, а температура повітря знизиться. Втім, морозів не буде.

Читайте нижче в матеріалі Styler докладний прогноз на п'ять днів.

За даними Українського гідрометцентру, похолодання слід очікувати 23-24 лютого. Поки ж буде тепло, місцями до +12 градусів.

Неділя, 20 лютого буде теплою і без опадів (трохи дощу на Закарпатті). Температура вдень від +5 до +11 градусів.

В понеділок 21 лютого хмарно і з невеликим дощем буде на Заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях. Температура висока, +5+12 градусів.

22 лютого опади перемістяться: на заході ясно, а на решті території дощі. Але буде ще тепло.

Скрін: Погода в Україні 20-22 лютого (meteo.gov.ua)

В середу 23 лютого очікується похолодання до +2+7 градусів, на півдні та сході +6+9. У західні області нагрянуть сильні опади - дощ з мокрим снігом. Трохи поморосить і на сході, на решті території сухо.

24 лютого опади змістяться на північ, буде прохолодно, як і днем раніше.

Скрін: Погода в Україні 23-24 лютого (meteo.gov.ua)