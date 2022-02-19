В Украине на выходных резко сменится погода: свежий прогноз
Погода в Украине на выходных порадует приятными переменами. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье будет тепло и солнечно, но в субботу все еще вероятны дожди.
Что будет с погодой в стране 19-20 февраля - читайте ниже в нашем материале Styler.
Прогноз на выходные
По картам Украинского гидрометцентра, 19 февраля пасмурно и дождливо на большинстве территорий кроме юга и востока. Днем +5+9 градусов, на юге +8+11 тепла.
Высокую температуру омрачит ветер 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.
20 февраля осадки не предвидятся, будет малооблачная погода, днем так же тепло, а ночь будет без "минусов". Ветер утихнет.
Погода в Украине 19-20 февраля (meteo.gov.ua)
Что будет с погодой в Киеве
Судя по данным ресурса Gismeteo, в столице до конца февраля будет днем плюсовая температура с "качелями". Самым теплым будет понедельник, 21-е число - синоптики обещают +11 градусов.
Ночью от -3 до +3 градусов.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)
Ранее мы писали, какой будет погода в Украине до конца месяца.