В Украину ворвется антициклон Vesna и принесет кардинальную смену погоды

Согласно прогнозу синоптика, 21-го мая, в большинстве областей осадки маловероятны, лишь кое-где на Западе, а также в Винницкой и Одесской областях могут пройти локальные грозовые дожди.

Температура воздуха в пятницу будет умеренной - в течение дня +15+21 градусов, на юго-востоке теплее - от +20 до +24 градусов.

В Киеве в пятницу синоптик обещает солнечную погоду без дождя. Ближайшей ночью будет около +10 тепла, а днем +18+19 градусов.

А уже в субботу, 22 мая, в Украине уже повсюду будет светить солнце, ожидается потепление.

В воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром. На западе, севере, а также в центре (кроме Днепропетровской области) ожидаются осадки.

А вот на Юге и Востоке в воскресенье будет, как летом - солнце и +23+29 градусов.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в Україні до кінця тижня.

Скрін: Прогноз погоди в Україні з 21 по 23 травня (meteo.gov.ua)