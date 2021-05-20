В Україну увірветься антициклон Vesna і принесе кардинальну зміну погоди

Згідно з прогнозом синоптика, 21-го травня, в більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на Заході, а також у Вінницькій та Одеській областях можуть пройти локальні грозові дощі.

Температура повітря в п'ятницю буде помірною - протягом дня +15+21 градусів, на південному сході тепліше - від +20 до +24 градусів.

У Києві в п'ятницю синоптик обіцяє сонячну погоду без дощу. Найближчої ночі буде близько +10 тепла, а вдень +18+19 градусів.

А вже в суботу, 22 травня, в Україні всюди світитиме сонце, очікується потепління.

У неділю, 23-го травня, в країну увірветься черговий атмосферний фронт з грозами і поривчастим вітром. На Заході, Півночі, а також у центрі (крім Дніпропетровської області) очікуються опади.

А ось на півдні і сході в неділю буде, як влітку - сонце і +23+29 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в Україні до кінця тижня.

Скрін: Прогноз погоди в Україні з 21 по 23 травня (meteo.gov.ua)