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В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

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Среда 19 мая 2021 20:30
В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату Фото: Погода в Украине изменится до конца недели (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине поменяется уже в субботу, 22 мая. Синоптики прогнозируют, что дожди закончатся, а температура повысится. Прояснение придет в некоторые области уже в четверг, а в пятницу осадки будут только местами. Прогноз и карты погоды до конца недели - смотрите ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

20 мая будет дождливо, а местами с грозами, почти везде, кроме Волыни, а также юго-востока. Температура будет +14+19, а на востоке и юго-востоке от +19 до +23 градусов.

В Киеве завтра осадки маловероятны, температура +17+19, ночью +10+12 градусов.

В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине 20 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 21 мая, принесет дожди в ряд центральных областей, на остальных территориях без осадков. Температура почти такая же, как и в четверг.

В Киеве без осадков, днем +16+18, ночью +9+11 градусов.

В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине 21 мая (meteo.gov.ua)

А вот в субботу, 22 мая, станет теплее, синоптики обещают день без осадков, а температура по стране +19+24. Правда ночью немного похолодает - от +5 до +11, на юге и востоке +8+15.

В Киеве потеплеет до +21+23, ночью +9+11, без осадков.

В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине 22 мая (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 23 мая, грозы и дожди вернутся на запад и север, на остальной части страны осадки маловероятны. Температура +17+23, а на юге и востоке будет жарко - до +30 градусов.

В Киеве 23 мая вероятны грозы и дожди, днем +18+20, ночью +11+13.

В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине 23 мая (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также предупредила о грозах и шквалах, которые ожидаются в Украине в четверг, 20 мая.

Ранее мы писали также, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.

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