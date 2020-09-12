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В Украину вернутся проливные дожди: синоптики назвали дату

Суббота 12 сентября 2020 12:43
В Украину вернутся проливные дожди: синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре покажет свой "осенний характер"

Погода в Украине вскоре изменится с приходом осенних проливных дождей. Синоптики прогнозируют, что будет это к концу следующей недели, но для каждого региона даты будут варьироваться.

В ресурсе Gismeteo дали прогноз на две недели, в котором рассказали, что на большинство территорий атмосферный фронт придет с 17-18 сентября. Но Юг продержится дольше всего, здесь сухо, солнечно и довольно тепло будет до начала третьей декады сентября.

В Киев циклон с дождями и похолоданием до +13+15 днем придет в следующую пятницу, 18 сентября. С этого времени в столице настанет осень, считают синоптики.

До этого времени в стране будет царить "молодое бабье лето", когда сухо, много солнца, а температура колеблется в пределах +21+28 градусов.

Ниже смотрите карты погоды на две недели для Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс.

В Украину вернутся проливные дожди: синоптики назвали дату

Погода в разных уголках Украины на две недели (фото: gismeteo.ua)

Тем временем в Украину пришел антициклон и принес с собой солнечные безветренные дни с умеренной температурой воздуха.

Ранее мы также писали, что осень и зима будут аномальными.

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