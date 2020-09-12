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В Україну повернуться проливні дощі: синоптики назвали дату

Субота 12 вересня 2020 12:43
В Україну повернуться проливні дощі: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром покаже свій "осінній характер"

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом осінніх дощів. Синоптики прогнозують, що це буде до кінця наступного тижня, але для кожного регіону дати будуть різними.

В ресурсі Gismeteo дали прогноз на два тижні, в якому розповіли, що на більшість територій атмосферний фронт прийде з 17-18 вересня. Але Південь протримається довше за все, тут сухо, сонячно і досить тепло буде до початку третьої декади вересня.

В Київ циклон з дощами і похолоданням до +13+15 вдень прийде в наступну п'ятницю, 18 вересня. З цього часу в столиці настане осінь, вважають синоптики.

До цього часу в країні буде панувати "молоде бабине літо", коли сухо, багато сонця, а температура коливається в межах +21+28 градусів.

Нижче дивіться карти погоди на два тижні для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Черкас.

В Україну повернуться проливні дощі: синоптики назвали дату

Погода у різних куточках України на два тижні (фото: gismeteo.ua)

Тим часом в Україну прийшов антициклон і приніс з собою безвітряні сонячні дні з помірною температурою повітря.

Раніше ми також писали, що осінь і зима будуть аномальними.

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