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В Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 21:07
В Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали дату
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине вновь кардинально изменится

Погода в Украине удивит жителей страны новым атмосферным фронтом с сильными дождями вперемешку с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные с карт Украинского гидрометцентра.

Ухудшения погодных условий стоит ждать уже с понедельника, 10 февраля. Тем временем в стране установится по-настоящему зимняя морозная погода с сильным "минусом" ночью и солнечной погодой с небольшим морозом днем.

Так, в субботу, 8 февраля, будет от +1 до -4, на Востоке - холоднее (-4... -6). Ближайшей ночью заморозит до -7... -9, а восточные области от -10 до -13 градусов. Небольшие снежные осадки вероятны лишь в Запорожской и Донецкой областях, на остальных территориях будет переменная облачность, без осадков.

В Киеве в субботу без осадков, днем от 0 до -2, ближайшей ночью от -7 до -9 мороза.

В Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали дату

Погода в Украине 8 февраля (фото: meteo.gov.ua)

9 февраля погода изменится неравномерно - на Западе и Севере потеплеет (днем от 0 до +6, ночью -4... -8), в Центре показатели останутся такими же, а вот на Востоке и Юге ожидается очень морозная ночь (от -8 до -15). На протяжении дня будет солнечно и без осадков, что обусловит сильный перепад между дневной и ночной температурой.

В понедельник, 10 февраля, морозы постепенно начнут покидать страну, но вместе с тем придет циклон, который охватит западные и часть северных областей. На остальных территориях пока будет сухо.

В Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали датуВ Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали дату

Погода в Украине 9 и 10 февраля (фото: meteo.gov.ua)

11 февраля уже вся Украина будет под действием атмосферного фронта с дождями и мокрым снегом (на Юге небольшой дождь). Днем от +1 до +6, на Юге до +8, а ночью от +2 до -4.

В среду, 12 февраля, температурные показатели останутся на том же уровне, но осадки будут небольшими, лишь на Востоке погода разгуляется со снегом и дождем.

В Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали датуВ Украину вернутся мощные осадки: синоптики назвали дату

Погода в Украине 11 и 12 февраля (фото: meteo.gov.ua)

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