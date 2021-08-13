Украину сначала охладит, а потом жара ударит с новой силой: названа дата

По данным синоптиков, в пятницу, 13 августа, будет сухо. Небольшие грозы пройдут в Днепре, в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Ночная температура воздуха упадет до +10 +14 градусов на западе, севере и в центральной части страны. На востоке и юге ожидается от +15 до +18 градусов. Днем на западе +23 +25 градусов, в центре, на севере и востоке +25 +27 градусов и только на юге ожидается +27 +29 градусов. Во всех регионах ожидается сильный ветер, до штормовых значений.

Карта погоды в Украине на пятницу, 13 августа

В субботу, 14 августа, грозы захватят Донецкую и Луганскую области, пройдут в Запорожье и Херсонской области, а также в Крыму. В остальных регионах будет сухо и солнечно. Ветер утихнет, а температура воздуха снова начнет подниматься. Ночью на западе, в центре, на востоке и на севере от +11 до +15 градусов, на юге до +17 градусов. Днем в Украине ожидается от +25 до 27 градусов в большинстве регионов, на юге до +26 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 14 августа

Воскресенье принесет в Украину существенное повышение температуры воздуха и сухую солнечную погоду. Ночью в большинстве областей ожидается от +14 до +16 градусов, на юге до +18 градусов. Днем по всей Украине ожидается +28 +30 градусов, местами прогреется до +31 +32 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 15 августа

В понедельник, 16 августа, воздух в большинстве областей прогреется еще на несколько градусов. По прогнозу синоптиков, будет сухо и солнечно, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в регионах от +15 до +18 градусов, на юге до +19 +21 градуса. Дневная температура на западе ожидается до +31 градуса. В остальных областях прогнозируется до +31 +33 градусов, местами на востоке и юге до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 16 августа

Погода в Киеве

13 августа в столице будет облачно, ожидается сильный ветер. Ночью +13 +15 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

14 августа без осадков, ночью +13 +15 градусов, днем воздух в Киеве прогреется до +26 +28 градусов.

15 августа в столице будет сухо и облачно. Ночью от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса.

16 августа в Киеве возможно усиление ветра, но без осадков. Ночью от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +31 +33 градусов.

Карта погоды в Киеве