Україну спочатку охолодить, а потім спека вдарить з новою силою: названа дата

За даними синоптиків, у п'ятницю, 13 серпня, буде сухо. Невеликі грози пройдуть в Дніпрі, в Луганській і Донецькій областях, а також в Криму. Нічна температура повітря впаде до + 10 + 14 градусів на заході, півночі та в центральній частині країни. На Сході та півдні очікується від +15 до +18 градусів. Вдень на заході + 23 +25 градусів, в центрі, на півночі та сході +25 +27 градусів і тільки на півдні очікується +27 + 29 градусів. У всіх регіонах очікується сильний вітер, до штормових значень.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 13 серпня

У суботу, 14 серпня, грози захоплять Донецьку та Луганську області, пройдуть у Запоріжжі та Херсонській області, а також у Криму. В інших регіонах буде сухо і сонячно. Вітер вщухне, а температура повітря знову почне підніматися. Вночі на заході, в центрі, на Сході та на півночі від +11 до +15 градусів, на півдні до +17 градусів. Вдень в Україні очікується від +25 до 27 градусів у більшості регіонів, на півдні до +26 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 14 серпня

Неділя принесе в Україну істотне підвищення температури повітря і суху сонячну погоду. Вночі в більшості областей очікується від +14 до +16 градусів, на півдні до + 18 градусів. Вдень по всій Україні очікується + 28 +30 градусів, місцями прогріється до +31 + 32 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 15 серпня

У понеділок, 16 серпня, повітря в більшості областей прогріється ще на кілька градусів. За прогнозом синоптиків, буде сухо і сонячно, можливе невелике посилення вітру. Вночі в регіонах від +15 до +18 градусів, на півдні до +19 +21 градуса. Денна температура на заході очікується до +31 градуса. В інших областях прогнозується до + 31 +33 градусів, місцями на Сході та півдні до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 16 серпня

Погода в Києві

13 серпня в столиці буде хмарно, очікується сильний вітер. Вночі + 13 +15 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів.

14 серпня без опадів, вночі + 13 +15 градусів, вдень повітря в Києві прогріється до +26 + 28 градусів.

15 серпня в столиці буде сухо і хмарно. Вночі від +15 до +17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +29 до + 31 градуса.

16 серпня в Києві можливе посилення вітру, але без опадів. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень повітря прогріється до +31 + 33 градусів.

Карта погоди в Києві