В Украину движется "африканская жара": синоптики сделали предупреждение
Погода в Украине изменится уже на следующей неделе. Синоптики прогнозируют возвращение жары в страну, пока же будет солнечно, сухо и тепло.
Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.
За прогнозом Наталки Диденко, с понедельника, 16-го августа, в Украину начнет заходить жара "африканского происхождения".
Температура по стране начнет прогреваться до +30+35 градусов.
А вот пятница, 13-го числа будет комфортной погодой, считает Диденко. В течение дня ожидается +24+29 градусов.
"Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон", - добавила синоптик.
Локальные кратковременные грозовые дожди вероятны завтра в восточных и юго-восточных областях.
В Киеве 13 августа будет солнечно, сухо и тепло. Днем столбики термометров будут показывать +26+27 градусов.
На Маковея, 14 августа и в воскресенье, 15-го синоптик прогнозирует такую же чудесную погоду, солнечную и непекучую погоду.
В Украинском гидрометцентре показали на картах, какой будет погодная ситуация завтра.
Скрин: Погода в Украине 13 августа (meteo.gov.ua)
Ранее украинцев предупредили о серии магнитных бурь в августе.
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