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Народный синоптик рассказал, когда в Украину придут первые морозы

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Четверг 12 августа 2021 06:31
Народный синоптик рассказал, когда в Украину придут первые морозы Коллаж РБК-Украина: народный синоптик рассказал о первых заморозках
Автор: Styler

Погода в Украине сейчас жаркая, и холодов пока что не предвидится. Но уже с октября начнутся первые морозы. При этом ожидаются большие перепады температур - от +20 до -4.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

По его словам, октябрь будет достаточно сухим. Также возможны резкие изменения температуры в течение нескольких дней на 6-10 градусов. При этом первый снег может выпасть 26 октября на юге Украины.

В центральных областях в октябре также будут скачки температур, но после 21 числа произойдет резкое похолодание. С 25 по 28 октября температура достигнет минимальной отметки за весь месяц. Днем будет -2, ночью -3…-5.

С 21 по 26 октября на юге Украины также будет резкое похолодание. Столбик термометра опустится на 12 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -2...-4.

Леонид Горбань также отметил, что украинцев в этом году ждет длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Когда были первые морозы в прошлых годах

  • В 2020 году первые морозы в Украину пришли с 11 ноября.
  • В 2019 году холод начался 2 ноября.
  • В 2018 году морозы уже были в октябре.
  • В 2017 году первые заморозки начались 15 октября.
  • В 2016 году минусовая температура была 13 октября.

Напомним, Украину накрыло антициклоном Elfi. Синоптики предупредили об опасности.

Мы также писали о том, что в Украину идет затяжное похолодание.

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