Не даст воздуху прогреться: синоптик огорчила прогнозом на неделю

Погода в Украине и Киеве на неделю (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, но дыхание ноября уже чувствуется

Погода в Украине в ближайшую неделю продолжит тенденцию затяжного бабьего лета в октябре. Но приятное осеннее тепло будет омрачено атмосферным явлением, которое помешает воздуху прогреваться. Об этом пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Новая октябрьская неделя не принесет осадков в Украину, ветер будет слабым, а температура в пределах +17... +24 градусов.

Но нашествие туманов сможет все испортить. Синоптик пишет, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то он не даст воздуху полноценно прогреться.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве, во вторник, 22 октября, осадки не предвидятся, но будет туман.

"Дневная температура воздуха около +20 градусов, если ее не "подкорректирует" вниз туман", - пишет Наталка Диденко.

Кроме того, синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето и придет сильное похолодание. Это случится в следующий понедельник, 28 октября. Температура опустится до значений +10... +14 градусов, а в ночь с 31 октября по 1 ноября дадут о себе знать ночные заморозки, днем будет +5... +10 по Цельсию.

Погода в Украине и Киеве на неделю (скрин: facebook.com/tala.didenko)